الحرب على غزة
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ترمب يضع نتنياهو بموقف صعب.. وتل أبيب وحماس تقتربان من حل أزمة تبادل الأسرى
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الأزمة التي طرأت على استمرار اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في طريقها للحل، بينما قال مصدر إسرائيلي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الإفراج عن ا
ترمب يضع نتنياهو بموقف صعب.. وتل أبيب وحماس تقتربان من حل أزمة تبادل الأسرى
"يديعوت أحرونوت": إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين السبت رغم مطالب ترمب بالإفراج عن جميعهم / صورة: <a href="https://www.ap.org/">AP</a> (<a href="https://www.ap.org/">AP</a>)
13 فبراير 2025

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "تبدو الأزمة التي اندلعت في الصفقة بعد إعلان حماس تعليق إطلاق سراح المختطفين (المحتجزين) في طريقها إلى الحل".

وأضافت الصحيفة: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن المختطفين سيُطلق سراحهم يوم السبت".

وأشارت إلى أنه "في إطار المخطط المتفق عليه، من المفترض إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين السبت، ولكن في ضوء مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإفراج عن جميع المختطفين تواصل إسرائيل الحفاظ على الغموض، في حين يبدو في الواقع أنه من المرجح بشكل متزايد أن يُطلق سراح 3​​​​​​​ فقط".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قوله: "إسرائيل وحماس معنيتان بنجاح المرحلة الأولى (من الصفقة) حتى النهاية، وقد بعثت حماس رسائل مفادها بأنها مستعدة لمواصلة الصفقة".

وأقر المصدر بأن تهديد الرئيس ترمب لحماس بفتح "أبواب الجحيم" إذا لم تُطلق سراح جميع الأسرى يوم السبت "وضع إسرائيل أمام معضلة".

وتساءل: "ماذا تفعل إسرائيل في حال أُفرج عن ثلاثة مختطفين فقط، بدلاً من طلب ترمب الإفراج عنهم جميعاً؟ ورغم أن الرئيس الأمريكي أوضح أن هذا كان اقتراحاً، وأن إسرائيل يمكن أن تتخذ قراراً مختلفاً، فإن كلماته أثارت ضغوطاً من اليمين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إنه من المتوقع أن تُدخل عدة منظمات دولية الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة، الخميس.

وأضافت: "من الممكن أن يُسمح للكرفانات (المنازل المتنقلة) بالدخول اليوم (الخميس)، الأمر الذي سيسمح بإتمام صفقة تبادل الأسرى".

والاثنين، قال ترمب، رداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن حركة حماس علّقت الإفراج عن الأسرى في غزة لحين التزام إسرائيل كل بنود الاتفاق: "يجب إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يُفرج عن جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت، وإذا لم يجرِ ذلك فلتفتح أبواب الجحيم".

جاء ذلك بعدما أعلن أبو عبيدة، متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بأنه "إذا لم تُعِد حماس مختطفينا بحلول ظهر السبت، فسيُنهى وقف إطلاق النار، وسيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال بكامل قوته حتى الحسم النهائي لحماس".

‏وفيما لم يحدد نتنياهو عدداً للأسرى الإسرائيليين الذين طالب حماس بإطلاق سراحهم السبت، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم قولهم: "إذا أفرجت حماس عن 3 مختطفين يوم السبت فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً لإنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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