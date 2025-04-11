وفي وقت سابق الخميس، عقد وفدان أمريكي وروسي، اجتماعا استمر نحو 6 ساعات في مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، هو الثاني من نوعه بالمدينة التركية، لمناقشة أنشطة البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار دارتشييف في تصريح لوسائل الإعلام الروسية الخميس، إلى أنه تمت مناقشة المشاكل في العلاقات الثنائية خلال المشاورات مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع.

وأضاف: "أكد رؤساء الوفود على ضرورة إزالة المشاكل التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة بشكل عاجل من أجل تعزيز الثقة المتبادلة وإعادة العلاقات الكاملة بين الدولتين".

وبيّن دارتشييف، أنهم أكدوا على أهمية إعادة الممتلكات الروسية المصادرة في الولايات المتحدة، وأنهم مستعدون للعمل على خارطة طريق بشأن هذه القضية، وأوضح أنه تم تحقيق تقدم في تسهيل سير عمل السفارتين الروسية والأمريكية.

وأضاف: "توصل الطرفان إلى مذكرة بشأن الاتفاق الذي يضمن توفير الخدمات المصرفية والمالية للبعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، بما في ذلك مدفوعات روسيا للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى".

وأشار دارتشييف، إلى أنه خلال الاجتماع تم التوصل إلى اتفاق بشأن عملية تنقل الدبلوماسيين والخطوات التي يجب اتخاذها لتسهيل إجراءات التأشيرة.

ولفت إلى أنهم أثاروا أيضاً مسألة بدء الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في الاجتماع، “لأن هذا أمر مهم للعلاقات الثنائية”، وقال دارتشييف: "ستعمل الأطراف على المبادرات التي طرحتها للتوصل إلى اتفاقيات جديدة في الاجتماع المقبل".

واشنطن.. تبادل مذكرات

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الوفدين الأمريكي والروسي تبادلا مذكرات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لضمان استقرار الخدمات المصرفية للبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، خلال اجتماعهما الثاني في إسطنبول.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بشأن المباحثات بين الوفدين الأمريكي والروسي في القنصلية العامة الروسية بإسطنبول، أن الوفدين استمرا في النهج البنّاء الذي تم تحديده خلال اجتماع 27 فبراير/ شباط الفائت.

وأشار إلى أن الوفدين تبادلا مذكرات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لضمان استقرار الخدمات المصرفية الدبلوماسية للبعثات الثنائية الروسية والأمريكية.

وذكر البيان، أن الولايات المتحدة جددت خلال الاجتماع مخاوفها بشأن سياسة روسيا "التي تحظر توظيف الموظفين المحليين".

وأضاف: "هذه السياسة تشكل العقبة الأكثر أهمية أمام الحفاظ على مستويات الموظفين المستقرة والمستدامة في السفارة الأمريكية لدى موسكو".

وذكر البيان، أن نائبة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون روسيا وأوروبا الوسطى سوناتا كولتر، والسفير الروسي لدى واشنطن ألكسندر دارشييف، ناقشا عقد اجتماع متابعة بشأن هذه القضايا في المستقبل القريب إذا لزم الأمر، على أن يتم تحديد الموعد والمكان والتمثيل لاحقا.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، استضافت إسطنبول أول اجتماع بين الجانبين الأمريكي والروسي لمناقشة أنشطة البعثات الدبلوماسية، وذلك في مقر القنصلية العامة الأمريكية، واستغرق نحو 6 ساعات ونصف.

وأول اجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا انعقد في العاصمة السعودية الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، وتناول قضايا تتعلق بإعادة تطبيع العلاقات الثنائية وإنهاء الحرب في أوكرانيا.