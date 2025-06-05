وأفاد سريع، في بيان، بعد وقت قصير من تحدّث جيش الاحتلال عن اعتراضه صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، بأنّ "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفّذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأوضح أن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق وسط إسرائيل بينها تل أبيب والقدس بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وزعم جيش الاحتلال في بيان، أن "سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب مؤقتاً جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.