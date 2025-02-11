تركيا
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اتفاق يسمح بتدفق الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا اعتباراً من 1 مارس
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الثلاثاء، توقيع شركة "بوتاش" التركية وشركة "تركمان غاز" التركمانستانية اتفاقاً يسمح بوصول الغاز من تركمانستان إلى تركيا.
اتفاق يسمح بتدفق الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا اعتباراً من 1 مارس
أنابيب الغاز التركية التابعة لشركة "بوتاش" / Others
11 فبراير 2025

وأشار بيرقدار في منشور على صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، إلى أن الاتفاق جاء تكليلاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين البلدين لتطوير تعاونهما في مجال الغاز الطبيعي في مارس/آذار الماضي بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، في حضور الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس الشعب التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف.

وأوضح الوزير التركي أنه من المقرر أن يبدأ تدفق الغاز وفق الاتفاق، اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025، مشيراً إلى أنها "خطوة تاريخية" في تعزيز التعاون الطاقي بين البلدين.

وفي يوليو/تموز 2024، زار وزير الطاقة التركي تركمانستان، إذ أكد الإرادة السياسية الجادة لدى البلدين لتحقيق هذا المشروع، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاتفاق الذي بدأ منذ عام 1998 قريباً.

ونتيجة لتلك الزيارات والتفاهمات، وُضعت الأسس الفنية والقانونية لنقل الغاز بين البلدين. ومن خلال التعاون بين "بوتاش" و"تركمان غاز"، يُطلق عهد جديد في تعزيز أمن الطاقة في تركيا والمنطقة.

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