سياسة
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تهديدات إسرائيلية ضد غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. تهديدات إسرائيلية ضد غزة، وجماعة الحوثي تسقط طائرة أمريكية بمحافظة حجة
تهديدات إسرائيلية ضد غزة / TRT Global
14 أبريل 2025

"غزة ستصبح أصغر وأكثر عزلة" هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مضيفًا أن أهالي القطاع سيجبرون على مغادرة مناطق القتال على حد زعمه.

إسقاط طائرة أمريكية في اليمن

أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيرة أمريكية من نوع إم كيوـ9 في محافظة حجة، جاء ذلك عقب إعلانها مقتل خمسة مدنيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح جراء غارات أمريكية على صنعاء.

ترامب يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران في وقت قريب جدًا

عقب محادثات وُصفت بـ"الإيجابية والبناءة" جرت بين الجانبين واتُفق خلالها على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

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