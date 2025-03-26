وقال أردوغان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة إن البلديات (التي يحكمها الحزب المعارض) شهدت عديداً من المشكلات، ولا سيما بلدية إسطنبول الكبرى.

وأضاف: “رأينا فساداً كبيراً وسرقات في بلدية إسطنبول، وأموال ضخمة هُرِبت في شاحنات وبيانات المواطنين بيعت لدول أجنبية”، مستنكراً أنه “بدلاً من الرد على الاتهامات التي تلاحقهم فإنهم ينتقدون الشعب ويوجهون اتهامات إليه”.

وتابع الرئيس التركي: “كل من أعضاء عصابات الجريمة الذين تسللوا إلى البلديات وإدارة حزب الشعب الجمهوري يكذبون على الشعب، وهم على علم بالحقيقة لكنهم يقدمون عرضاً مسرحياً أمام الشعب”.

ولفت إلى أن “الذين جلبوا المعلومات والوثائق التي كانت أساساً لتحقيقات الفساد والرشوة هم أنفسهم من أعضاء حزب الشعب الجمهوري”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن جهاز القضاء يعمل لإرجاع الحقوق لأصحابها “وننتظر نتائج التحقيق”، مطالباً أعضاء الحزب المعارض بعدم الزج بتركيا في مشكلاتهم الداخلية.

وتعهد أردوغان بـ”عدم التغاضي عن العبث بالقبور التاريخية ومحاسبة أولئك الذين خرّبوا الآثار التاريخية، ومن شارك في تخريب الممتلكات العامة”.

وقال الرئيس التركي إن بعض الأشخاص يحاولون التستر على شبكة الفساد والرشوة الضخمة، مستدركاً “لكن لا الشعب، ولا الدولة، ولا القضاء سيسمحون بتغطية فضيحة الفساد”، مضيفاً: “لم ولن ننسى أبداً أولئك الذين حاولوا هزيمتنا بوسائل غير مشروعة، والذين كانوا يائسين لدرجة أنهم يريدون إلقاء البلاد والشعب في النار”.

ودعا أردوغان إلى التوقف عن “تحويل الشوارع إلى ساحة إرهاب باستخدام المنحرفين الذين لا يتقنون سوى الشتائم”.

واختتم الرئيس تصريحاته قائلاً: "في مواجهة هذه الصورة المأساوية، لن نسمح لأنفسنا بالانفعال، ولن نلتفت إلى التحريضات. لن نسمح أبداً بتعكير أخوة 85 مليون مواطن”.

والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و99 مشتبهاً بتهم "الفساد والرشوة والإرهاب"، كما أمرت محكمة الصلح الجزائية الأحد بحبس أوغلو، ورئيس بلدية بيليك دوزو مراد تشاليك، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة ببلديتهما.

وفي بيان، ذكرت النيابة العامة بإسطنبول أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبس إمام أوغلو بتهم "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية" و"تلقي الرشوة" و"الابتزاز" و"تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني" و"التلاعب بالمناقصات".

وأحالت الشرطة إمام أوغلو وعدداً من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم.



