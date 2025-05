أسود وأبيض - ألوان متناقضة. الأبيض، انعكاس الضوء، مجموع كل ألوان الطيف. الأسود - الغياب التام للضوء واللون.

ما نتعرف عليه كأبيض وأسود ليس سوى ظاهرة إدراك، نظرًا لأن دماغنا يفسر الموجات الكهرومغناطيسية كألوان. بمجرد إدراكها، لا نقوم فقط بتفسيرها وتعيين أسماء لها، بل نقوم أيضًا بتكوين العديد من الروابط لكل منها.

يتم ربط الأحمر بالحب، الشدة، الطاقة، القوة، والوضوح. بينما يرمز الأخضر للأمل، والحظ الجيد، والطبيعة. يرتبط الأبيض بالسلام، والبراءة، والإيمان، والنظافة، والسطوع، والنقاء، ونتصرف وفقًا لهذه الروابط، حيث يُمثل السلام بالعلم الأبيض أو الحمامة، وغالبًا ما تتزوج النساء مرتديات الأبيض. من ناحية أخرى، يرتبط الأسود بالخوف، والموت، والظلام، والمرار.

إذا نظرنا إلى الأبيض والأسود في القاموس، فإن معانيهما الأولى تشير إلى الألوان التي تدل عليها، ولكن أيضًا إلى الأجناس التي، مثل الألوان، هي بناءات متناقضة.

لقد انتقلت المعارضة بين الأجناس البيضاء والسوداء من الألوان وأضيفت إليها وصمات قديمة تستمر في التأثير على تقييماتنا للأجناس، وإلى حد كبير، تصورنا للعالم.

تتكرر كل هذه المعاني من خلال اللغة. سواء بالإنجليزية أو الإسبانية، تم الحفاظ على التمييز تجاه السود من خلال المعاني والقيم المضافة إلى الأسود كصفة. لا ينشط هذا التمييز فقط الرمزية المرتبطة باللون ولكن يحدد أيضًا أي تمييزات يتم إضافتها حول وصمة عنصرية ترتبط بالعرق الأسود بالمشاكل، والتهميش، واللامشروعية، والسياسيات غير الصحيحة، والعمل القسري، والعبودية، والأوساخ، والجريمة.

إن إعداد قائمة بالوحدات التي تنشط كل هذه المعاني مهمة شاقة، ولكن بعض الأمثلة ستكون كافية لتحديد المعنى التمييزي الذي نعزوه بغير وعي إلى الأسود كصفة.

نستخدم 'الخروف الأسود' (عادة، أحد أفراد الأسرة الذي يشعر بأنه مختلف أو مستبعد)، 'السوق السوداء' (سوق غير قانوني)، 'القائمة السوداء' (قائمة بالأشخاص أو المؤسسات المعتبرين خطرين أو أعداء)، 'الفكاهة السوداء' (تمتلك شيئًا مأساويًا، ذات أخلاق منخفضة، تسيء إلى المشاعر)، 'السحر الأسود' (بالإضافة إلى السحر الأبيض)، 'القداس الأسود' (احتفال يتم فيه عبادة الشيطان بدلاً من الإله المسيحي). في الإسبانية، تعني 'ت turning black' (تنقلب سوداء) أن تتسخ أو تغضب، بالإضافة إلى ذلك، توجد مصطلحات مثل 'مياه سوداء' (مياه الصرف الصحي)، 'بئر أسود' (خزان، بئر)، 'رواية سوداء' (إثارة)، 'يد سوداء' (يد ميتة). التعبيرات مثل 'trabajar en negro' (العمل بدون تسجيل) و'trabajar como un negro' (العمل كعبد) و'trabajo de negro' (عمل العبيد) مرتبطة مباشرة بإخضاع العبيد السود خلال الفترة الاستعمارية.

بينما يبدو أننا نسينا ما يؤدي إلى كل هذه التعبيرات، تصبح المسألة أكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالعرق، بشكل خاص، 'raza negra' بالإسبانية أو 'Black people' بالإنجليزية.

نتيجة لذلك، يتم تنشيط التورية لتخفيف التمييز الذي قد يجلبه الصفة 'negro' أو 'black'. ولسوء الحظ، ليست هذه دائمًا حلول ناجحة.

على سبيل المثال، يبدو أن التعبير 'الأشخاص الملونون' يقسم العالم إلى بيض مقابل الأشخاص الملونين، تجمع مجموعة واسعة من الأعراق كما لو كان هذا يضمن معاملة أكثر كرامة لهؤلاء الأفراد مع حماية البيض.

لقد أدت الطبيعة الغامضة وغير الدقيقة للأشخاص الملونين إلى ظهور أشكال لغوية أخرى باستخدام البادئة 'أفرو' كما في 'أفرو أمريكي'، 'أفرو كاريبي'، و'أفرو نسلي'. تُستخدم هذه المصطلحات بشكل أكثر شيوعًا اليوم وتركز أكثر على أصل الناس وأقل على لون الجلد.

ومع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية ليس في كيفية الإشارة إلى العرق الأسود بشكل عام، بل في كيفية الإشارة إلى الفردية، أي، بهذه الطريقة نشير إلى موضوع العرق الأسود.

هناك، فوق كل شيء، عندما تتدخل موقعنا العرقي، وبالتالي، في تلك السياقات، تكون الكلمة المستخدمة عرضة لأن تحمل سلبية أكبر.

بالإنجليزية، الوصمة المرتبطة بكلمة 'N-word'، التي تُستخدم دائمًا كإهانة وترتبط بالعنف، والتمييز، والفصل، قد تصاعدت إلى درجة أنها أصبحت كلمة تابو، أو بالأحرى، الكلمة التابو.

مثل هذه الحالة جعلتها غير قابلة للنطق وتُشار إليها بكلمة 'N-word'، واحدة من أكثر الكلمات إهانةً، وإساءةً، وتقلبًا في اللغة الإنجليزية.

الإنجليزية لها المعادل الأسود، الذي لا يحمل حاليًا دلالة سلبية، لكنه كان كذلك في أوقات سابقة. ومع ذلك، بطريقة أكثر أو أقل دقة، يحمل الوصمة السلبية التي ت perpetuated في صياغة جميع الأمثلة المذكورة هنا.

In Spanish, we only have the word negro, although there are other names, such as the term mulato or moreno. Negro it can be used in a pejorative, neutral or affective way. In its diminutive form, we have negrito, negrita, as a term of endearment, even between members of a couple –mi negro, mi negra–, regardless of the skin colour of the person speaking or who they are referring to.

كمثال على ذلك، لدينا حالة مرسيدس سوزا، المغنية الأرجنتينية الأيقونية والناشطة التي كان يعرفها الجميع باسم 'لا نيغرا'، رغم أنها لم تكن من أصول أفريقية.

من ناحية أخرى، في سياقات معينة، تعادل كلمة 'نيغرو' كلمة 'N'، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون معادلة على مقياس القيم.

في اللغة الإسبانية، يعتمد الاستخدام التمييزي على السياق، والمحاورين، ونوايا المتحدث. بينما في اللغة الإنجليزية، فإن الوصمة المرتبطة بكلمة 'N' لا يتم تفعيلها من خلال السياق لأن الكلمة نفسها تحمل دلالات سلبية.

هل أدى حظر كلمة 'N' إلى القضاء على العنصرية الاجتماعية في أمريكا، أو لدى الناطقين بالإنجليزية بشكل عام؟ لا يتطلب الأمر الكثير من المعرفة للإجابة على هذا السؤال: من الواضح أنه لا.

هل الناطقون بالإنجليزية أقل عنصرية من الناطقين بالإسبانية؟ لا أعتقد أن هذا سؤال يستحق الإجابة، من بين أمور أخرى، لأنه يعتمد على كيفية التفكير في التمييز وتصوره، وليس هو نفسه في جميع الواقع.

هل يمكن أن يكون المرء أكثر أو أقل عنصرية؟ هل يمكن أن يكون المرء أكثر أو أقل صدقًا؟ عدم القدرة على نطق كلمة 'N' هو الدليل الأكثر وضوحًا على أن مجرد التخلص، أي دفن كلمة رمزيًا، لا يزيل الوصمة.

اعتبار كلمة ما كإيجاز (مثل 'ملون') أو كعبارة ذات دلالة سلبية أو محرمة (كلمة 'N') هو مفهوم اجتماعي، وفي الغالب الأعم، عرضة للتغيير، أي أنه يميل إلى أن يكون دوريًا.

من الشائع جدًا أن الكلمة التي تبدأ باستخدامها بدلالة سلبية قوية، إذا كانت ذات انتشار مرتفع، تنتهي بفقدان هذه الدلالة جزئيًا أو كليًا، وينطبق الشيء نفسه بالعكس، أي أن إيجاز يمكن أن يصبح محرَمًا.

في رأيي، لا ينبغي أن تكون المعركة ضد كلمة معينة أو تعبير واحد. الرقابة على قضايا اللغة ومنعها لا يحل مشاكل التمييز: سواء كان عنصريًا أو قائمًا على النوع أو من أي نوع آخر.

القيود في اللغة لا تنفع إذا كانت هناك نية تمييز، لأن مجتمع المتحدثين سيبحث عن طرق أخرى للتعبير عن أنفسهم وتمييزهم.

يجب أن تركز المعركة على توعية جميع أنواع الف inequalities، باعتبارنا كائنات اجتماعية. سيقودنا هذا بشكل طبيعي للتخلص من وصمات وتمييزات في طريقة كلامنا.

ما يحدث مع هذه المصطلحات والعديد من المصطلحات الأخرى هو أننا نحملها بأحكامنا المسبقة. الكلمات هي مرآتنا. والحل لا يكمن في تدمير الصورة التي تعكسها تلك المرآة لنا كمجتمع، ولكن في إجراء التحولات اللازمة حتى يعكس الزجاج شيئًا أفضل.

في نهاية القرن التاسع عشر، كتب خوسيه مارتي، أعظم المثقفين الكوبيين، في مقاله 'عرقي': 'الإنسان أكثر من أبيض، أكثر من مختلط، أكثر من أسود'.

وأضاف: 'كل شيء يفرق بين البشر، كل شيء يحددهم، يُفضلهم، أو يُقيدهم، هو خطيئة ضد الإنسانية'.

إذا جاء اليوم الذي ندرك فيه جميعًا، كإنسانية، هذا التأكيد، فستصبح الكلمات غير ذات أهمية لاستخدامها في تسميات بعضنا البعض. حتى ذلك الحين، دعونا نتوضح: الكلمات مهمة.