والأربعاء أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حلّ الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

زيارة أمير قطر

وبحسب الديوان الأميري القطري أمس الخميس، التقى الأمير تميم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق مع الشرع، وهنَّأه "بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية".

وشدّد أمير قطر على "الحاجة الماسَّة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، لتوطيد الاستقرار والمضيّ قدماً في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار".

وأكد أن "دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها، وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم".

رسائل تهنئة

في سياق متصل، بعث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، ببرقيتي تهنئة إلى الشرع بمناسبة تولّيه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، متمنيَين له التوفيق والنجاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما بعث رئيس الإمارات محمد بن زايد ببرقية تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وفي الكويت أرسل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع بمناسبة توليه الرئاسة، معبّراً عن خالص تهانئه متمنياً له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

في السياق نفسه بعث سلطان عمان هيثم بن طارق الخميس، ببرقية تهنئة إلى الشرع متمنياً له "التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

كذلك قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن الملك عبد الله الثاني أرسل الخميس برقية تهنئة إلى الشرع بتولّيه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، متمنياً له التوفيق.

ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الخميس، ببرقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

في السياق نفسه تلقى الشرع رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أكّد فيها الأخير وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري والارتقاء بالعلاقات الثنائية واللقاء في أقرب وقت.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وفي اليوم التالي كُلف محمد البشير تشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.