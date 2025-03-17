تركيا
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تركيا تجلي 3 مصابين جراء حريق في مقدونيا الشمالية بطائرة إسعاف
أجلت طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية اليوم الاثنين، 3 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة جراء حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة كوجاني الواقعة في شرق مقدونيا الشمالية، إلى إسطنبول.
تركيا تجلي 3 مصابين جراء حريق في مقدونيا الشمالية بطائرة إسعاف
تركيا تجلي 3 مصابين جراء حريق في مقدونيا الشمالية إلى إسطنبول / AA
17 مارس 2025

ووصلت الطائرة، التي كانت تحمل المصابين، إلى مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، ومن ثم نُقلوا بواسطة سيارات الإسعاف إلى مركز الحروق في مستشفى باشاك شهير تشام وساكورا، حيث أُدخلوا للعلاج. وفي ذات الوقت، نُقل 6 آخرون أصيبوا في الحريق إلى العاصمة أنقرة عبر طائرة إسعاف.

وعبّر وزير الصحة التركي، كمال ميميش أوغلو، عن حزنه لدى علمه بحادث الحريق في مدينة كوجاني، إذ أسفر عن وفيات وإصابات. 

وأكد ميميش أوغلو في منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه بعد إجراء الاتصالات الرسمية، جرى اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل المصابين. 

وقال: "نقلنا 3 مصابين بحالة خطيرة إلى مستشفى باشاك شهير تشام وساكورا بواسطة طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة، وسنتابع علاجهم في أكبر مركز للحروق في أوروبا الذي يعمل ضمن مستشفى المدينة”.

وتابع: "سنواصل نقل المرضى الجدد لتلقي العلاج إذا لزم الأمر. ونحن، وفقاً لشعارنا 'الإنسان أولاً'، نقف بجانب شعوب البلقان، ونصلي من أجل شفاء المصابين ونعبر عن تعازينا لشعب مقدونيا الشمالية".

ووصلت إلى عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه الأحد، أول طائرة إسعاف تركية لنقل المصابين في الحريق الذي اندلع في نادٍ ليلي بمدينة كوتشاني شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل 59 شخصاً وإصابة 155 آخرين، فيما أعلنت حكومة شمال مقدونيا الحداد الوطني لـ7 أيام اعتباراً من الاثنين.


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