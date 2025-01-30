الحرب على غزة
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رسائل أمريكية لنتنياهو بشأن استكمال اتفاق غزة بمراحله الثلاث
قالت هيئة البث العبرية، إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرص على استكماله بمراحله الثلاث.
رسائل أمريكية لنتنياهو بشأن استكمال اتفاق غزة بمراحله الثلاث
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: يدعوت أحرنوت (يدعوت أحرنوت) / Others
30 يناير 2025

ومساء الأربعاء، قال نتنياهو في بيان مقتضب، إنه "يلتقي حالياً مبعوثَ الرئيس الأمريكي في مكتبه (رئاسة الوزراء) بالقدس".

ووصل ويتكوف إسرائيل مساء الأربعاء، بعد زيارة قصيرة وسرية لمحور نتساريم وسط قطاع غزة للوقوف على آلية سير الاتفاق بين إسرائيل وحماس برفقة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث: "جاء ويتكوف مع رسائل من الرئيس ترمب لنتنياهو، بأن على إسرائيل أن تبدأ بشكل رسمي المحادثات حول المرحلة الثانية من الصفقة". وأضافت الهيئة أن "الرسالة الثانية التي نقلها ويتكوف لنتنياهو هي الحرص على إنهاء مراحل الصفقة كاملة".

واعتبرت الهيئة رسائل واشنطن "تعني إطلاق سراح جميع المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين) ووقف حرب الإبادة بغزة"، رغم الدعم المطلق الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الصفقة هي "اتفاق قائم بذاته"، ويجب التباحث بشأنه مثلما حدث في المرحلة الأولى.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولاً إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن تبدأ المفاوضات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (يوافق 4 فبرا ير/شباط المقبل) على أن تنتهي قبل أسبوع من انتهاء المرحلة الأولى.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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