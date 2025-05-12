الحرب على غزة
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الاحتلال ينفي التزامه وقف إطلاق النار مع حماس.. وجهود لاستعادة جثامين 4 أمريكيين من غزة
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل غير ملتزمة أي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح سجناء مع حركة حماس، وإنما فقط توفير ممر آمن يتيح تحرير المحتجز الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.
الاحتلال ينفي التزامه وقف إطلاق النار مع حماس.. وجهود لاستعادة جثامين 4 أمريكيين من غزة
الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة / AA
12 مايو 2025

وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز أمس الأحد إنه سيجري إطلاق سراح ألكسندر في غزة قريباً، في خطوة وصفتها الوسيطتان مصر وقطر بأنها “مشجعة” للعودة إلى محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي دمرته الحرب.

في غضون ذلك، قال المبعوث الأمريكي الخاص آدم بوهلر مساء الأحد، إن واشنطن تجري حالياً جهوداً لاستعادة جثامين 4 محتجزين إضافيين يحملون الجنسية الأمريكية، يُعتقد أنهم قُتلوا في أثناء الأسر في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن بوهلر قوله إن واشنطن تجري حالياً مفاوضات إضافية مع حركة حماس، لاستعادة جثامين 4 محتجزين قتلى في قطاع غزة.

وأضاف بوهلر، أن "التحركات تجري بالتنسيق مع وسطاء دوليين، وسط ضغوط متزايدة لإعادة رفات مواطنيها المحتجزين في غزة".

جاء ذلك بعد إعلان الحركة الفلسطينية، في وقت سابق الأحد، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وقالت حماس في بيان إنها "أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، وأبدت الحركة إيجابية عالية، وسيُطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر".

وأضافت أن ذلك يأتي "ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة".

يأتي هذا التطور قبيل جولة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المنطقة، وتشمل السعودية وقطر والإمارات، من الثلاثاء إلى الجمعة المقبلين.

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

كما منعت منذ 2 مارس/آذار الماضي دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، التي يعتمد فلسطينيو غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق بيانات البنك الدولي.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
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