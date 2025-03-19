وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "مليشيا حزب الله المتمركزة في بلدة القصر اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص".

يأتي هذا التصعيد رغم إعلان دمشق وبيروت الاثنين، عن اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت الاثنين، عن اتفاق مع نظيرتها اللبنانية على "وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين".

ومساء الأحد، اتهمت الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من مليشيا حزب الله".

من جانبه، قال الجيش اللبناني، في بيان الاثنين، إن "منطقة حوش السيد علي - الهرمل تعرضت لقصف مركز من الجانب السوري، وردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران".

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلقاً أمنياً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وارتبط حزب الله بعلاقات قوية مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي حكم لمدة 24 عاماً بين عامي 2000 و2024.