الحرب على غزة
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ترمب يستعد للسيطرة على غزة
في أخبارنا لهذا اليوم.. ترمب يستعد لتفريغ غزة من السكان وأردوغان يثني على العلاقات التركية-السورية
ترمب يستعد للسيطرة على غزة / TRT Global
5 فبراير 2025

الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للغزيين الذين يسعى إلى تهجيرهم إلى الأردن ومصر بهدف القضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة. في سياق آخر، وفي أول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة، أكد أردوغان وجود توافق بينهما، وشدد على استعداد بلاده لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا. كشف تحقيق أجراه جيش الاحتلال بعد عملية استهدفت موقعاً عسكرياً له في منطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية، عن قدرات عالية لمنفذ العملية، الذي واجه منفرداً أحد عشر جندياً وتعزيزات إضافية وصلت للدعم.

مصدر:TRT Arabi
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