ووفقاً للمصادر، من المقرر أن تنعقد الاجتماعات في 10 أبريل/نيسان الجاري، الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت غرينتش +3) داخل مقر القنصلية العامة الروسية في إسطنبول.

وسيترأس الوفد الروسي ألكسندر دارشييف، الذي من المتوقع أن يتولى قريباً منصب سفير موسكو لدى واشنطن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية.

أما الجانب الأمريكي فستترأسه سوناتا كولتر، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون روسيا ووسط أوروبا، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات إعلامية، أن المحادثات ستُعقد على مستوى وزارة الخارجية الروسية.

يُشار إلى أن اللقاء الأول بين الجانبين عُقد في 18 فبراير/شباط الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، تبعته جولة أخرى في إسطنبول بتاريخ 27 من نفس الشهر، استمرت نحو ست ساعات ونصف داخل القنصلية العامة الأمريكية.

وتؤكد تركيا، عبر تصريحات متكررة لرئيسها رجب طيب أردوغان، استعدادها الدائم لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لجهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المحادثات الثنائية والدولية ذات الصلة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.