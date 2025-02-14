تركيا
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الأمن التركي يلقي القبض على عضو بالفرع الفرنسي لـPKK/KCK الإرهابي بإسطنبول
أعلنت الاستخبارات التركية اليوم الجمعة إلقاء القبض على العضو بالفرع الفرنسي لتنظيم PKK/KCK الإرهابي مدني ألطوندري، في ولاية إسطنبول.
الأمن التركي يلقي القبض على عضو بالفرع الفرنسي لـPKK/KCK الإرهابي بإسطنبول
تشير المعلومات إلى أنّ الإرهابي ألطوندري كان ينشط في فرنسا وألمانيا من خلال الترويج والدعاية للتنظيم الإرهابي / صورة: AA (AA) / AA Archive
14 فبراير 2025

وأفادت مصادر أمنية أنه جرى إلقاء القبض على الإرهابي في عملية مشتركة للاستخبارات وقوات الأمن التركية، بعد مراقبة تحركاته لمدة من الزمن.

وتشير المعلومات إلى أنّ الإرهابي ألطوندري كان ينشط في فرنسا وألمانيا من خلال الترويج والدعاية للتنظيم الإرهابي.

وشارك الإرهابي في العديد من الفاعليات التي وقف وراءها تنظيم PKK/KCK في فرنسا وألمانيا.

وكان الإرهابي تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الوطني لفترة طويلة، وبعد توقيفه، أُحيل إلى السلطات القضائية التركية لمحاكمته.

وتستمر تركيا في تنفيذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.

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