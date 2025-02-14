وأفادت مصادر أمنية أنه جرى إلقاء القبض على الإرهابي في عملية مشتركة للاستخبارات وقوات الأمن التركية، بعد مراقبة تحركاته لمدة من الزمن.

وتشير المعلومات إلى أنّ الإرهابي ألطوندري كان ينشط في فرنسا وألمانيا من خلال الترويج والدعاية للتنظيم الإرهابي.

وشارك الإرهابي في العديد من الفاعليات التي وقف وراءها تنظيم PKK/KCK في فرنسا وألمانيا.

وكان الإرهابي تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الوطني لفترة طويلة، وبعد توقيفه، أُحيل إلى السلطات القضائية التركية لمحاكمته.

وتستمر تركيا في تنفيذ عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.