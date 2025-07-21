وجاء في بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر: "في أعقاب سلوك منحاز وعدائي ضد إسرائيل، حرّف الواقع، وقدم تقارير كاذبة، وشهّر بإسرائيل، بل وانتهك قواعد الأمم المتحدة نفسها المتعلقة بالحياد، وبناءً على التوصية المهنية المقدّمة، أصدرت تعليماتي بعدم تمديد تصريح الإقامة لرئيس مكتب أوتشا في إسرائيل، جوناثان ويتال".

وادعى بيان مكتب ساعر أنّ "من يروّج الأكاذيب ضد إسرائيل لن تتعامل معه الأخيرة".

وفي وقت سابق الأحد، ندد ويتال، بقتل إسرائيل المُجَوَّعين في قطاع غزة، واصفاً ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".

وقال ويتال: "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحاً، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب". وتابع المسؤول الأممي: "يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء بمراكز "المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" إلى "995 شهيداً و6 آلاف و11 مصاباً و45 مفقوداً" منذ 27 مايو/أيار الماضي. واستُشهد 77 من المجوَّعين وأصيب عشرات في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً.

وفي 27 مايو/أيار الفائت، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وفاقمت هذه الآلية معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو رمياً بالرصاص.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل إنذارات الإخلاء لمناطق مختلفة من قطاع غزة، خصوصاً في محافظة الشمال ومدينة خان يونس جنوباً، في إطار مخطط تقول منظمات حقوقية وجهات حكومية فلسطينية إنه يهدف للتهجير القسري.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.