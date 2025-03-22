وقالت مصادر في الخارجية التركية السبت، إنه من المتوقع أن يعرب فيدان عن تأييد تركيا خطة إعادة إعمار غزة التي اعتُمدت في القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة 4 مارس/آذار الجاري.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان أهمية تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الذي تنصلت منه إسرائيل) في أقرب وقت ممكن وإرساء الاتفاق، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويُنتظر أن يناقش وزير الخارجية التركي مع نظرائه الجهود المشتركة للاعتراف بفلسطين بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة.

ومنذ استئنافها الإبادة في غزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 فلسطينياً وأصابت 1042 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لـ"حكومة غزة".

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المُضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتأسست مجموعة الاتصال الإسلامية-العربية بشأن غزة في ختام القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتضم المجموعة تركيا وفلسطين وإندونيسيا وقطر ومصر ونيجيريا والسعودية والأردن، إضافة إلى الأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومهمتها اتخاذ مبادرات دولية لتحقيق السلام الدائم والشامل في غزة.