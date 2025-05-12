وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت لجنة وزارية فلسطينية مختصة مكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات "وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قررت اللجنة "تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

ووفق "وفا"، جاء القرار "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية مغلق بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر/أيلول 2024، حيث اقتحم الجيش مكتبها وسلم طاقمها قرار الإغلاق.