الحرب على غزة
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بعد أشهر من إغلاقها.. الرئيس الفلسطيني يرفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة القطرية
قال وليد العمري مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية، في فلسطين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع اليوم الاثنين حظراً مفروضاً على عمل القناة القطرية داخل الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن من المقرر أن تستأنف القناة عملها غداً الثلاثاء.
بعد أشهر من إغلاقها.. الرئيس الفلسطيني يرفع الحظر عن عمل قناة الجزيرة القطرية
مقر قناة الجزيرة في رام الله / AA
12 مايو 2025

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت لجنة وزارية فلسطينية مختصة مكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات "وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 كما قررت اللجنة "تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع الجزيرة والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

ووفق "وفا"، جاء القرار "إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

يذكر أن مكتب قناة "الجزيرة" في الضفة الغربية مغلق بقرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 سبتمبر/أيلول 2024، حيث اقتحم الجيش مكتبها وسلم طاقمها قرار الإغلاق.

مصدر:TRT ARABI
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