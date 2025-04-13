سياسة
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الجزائر تستدعي السفير الفرنسي وتحتج على توقيف موظف بقنصليتها في باريس
استدعت الجزائر أمس السبت، السفير الفرنسي لديها، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة على خلفية توقيف أحد موظفي قنصليتها في فرنسا، ووضعه رهن الحبس المؤقت ضمن تحقيق قضائي فرنسي في قضية تتعلق بمزاعم محاولة اختطاف المدعو "أمير دي زاد".
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي وتحتج على توقيف موظف بقنصليتها في باريس
صورة أرشيفية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي أيمانويل ماكرون / AP
13 أبريل 2025

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، استقبل الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، السفير الفرنسي بمقر الوزارة، وأبلغه رفض الجزائر القاطع، شكلاً ومضموناً، للقرار الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، معتبراً أنه انتهاك لحقوق دبلوماسي يتمتع بالحصانة القنصلية.

وأوضحت الخارجية أن الموظف جرى توقيفه في مكان عام دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، في "خرق صريح للامتيازات والحصانات" المرتبطة بمهمته الرسمية في القنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي، ما يشكل تجاوزاً للأعراف والممارسات الدبلوماسية المعمول بها بين البلدين.

كما أشارت الوزارة إلى أن السلطات الفرنسية استندت في توجيه التهمة إلى "ادعاء وحيد"، يتمثل في وجود هاتف الموظف في محيط إقامة أمير بوخرص، المعروف بلقبه "أمير دي زاد"، معتبرة أن هذه الحجة لا تبرر الإجراء القضائي المتخذ، ووصفتها بأنها "واهية".

وذكّر البيان بأن أمير دي زاد هو ناشط ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقيم في فرنسا، ويُعرف بانتقاده الحاد للحكومة الجزائرية ومسؤوليها، ما اعتبرته الجزائر دليلاً على "سياق سياسي واضح" تقف خلفه هذه القضية، يهدف إلى عرقلة مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية، الذي جرى التوافق بشأنه خلال آخر مكالمة هاتفية جمعت الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي هذا التوتر في وقت كانت العلاقات بين البلدين قد بدأت تشهد انفراجة بعد أشهر من القطيعة، إذ أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأسبوع الماضي، استئناف التعاون الثنائي عقب لقائه الرئيس تبون.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور يعكس "افتقار بعض الأطراف الفرنسية إلى الإرادة الحقيقية في تطبيع العلاقات"، منتقدة ما وصفته بـ"التحرك المدبر"، الذي اتخذ من "مجرم معروف" ذريعة لتأجيج حملة عدائية ضد الجزائر، رغم تجاهل باريس المتكرر طلبات الجزائر المتعلقة بتسليمه.

وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، داعية إلى احترام حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، وتوفير ظروف قانونية مناسبة للدفاع عن نفسه.

واختتم البيان بتأكيد أن هذا التطور ستكون له "عواقب وخيمة" على مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وأن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي"، متعهدة بضمان الحماية الكاملة لموظفها المحتجز.

مصدر:TRT ARABI
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