وأضاف ترمب للصحفيين بعد توقيع عدة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي مشيراً إلى أنه في حال رفضت وقف جهود التطوير فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري.

وقال ترمب: "أنا لا أطلب الكثير... لكن لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي"، وأضاف: "إن تطلّب الأمر تدخلاً عسكرياً، فسنفعل".

وأحجم ترمب عن تحديد موعد بدء أي عمل عسكري محتمل، وأوضح قائلاً: "لا أود التحديد. لكن عندما نبدأ المحادثات، سنعرف إن كانت تسير على ما يُرام أم لا، وأقول، إن الخلاصة ستكون عندما أرى أنها لا تسير على ما يرام".

وقال الرئيس الأمريكي، إن إسرائيل سوف تكون "قائد" الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخلَّ طهران عن البرنامج النووي، وأضاف: "سوف تكون إسرائيل منخرطة جداً فى ذلك، سوف تكون قائدة لهذه العملية، ولن يقودنا أحد، إننا نعمل ما نريد".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خمسة كيانات، إضافة إلى شخص واحد لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.



