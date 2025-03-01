تركيا
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أمينة أردوغان تعلن طرح منتجات مشروع "البذور المحلية ميراثنا" للبيع بأسواق التعاونيات الزراعية
في إطار مشروع "البذور المحلية ميراثنا" الذي أُطلق عام 2017 أكدت السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهود المبذولة لحماية القيم الأصلية وتعزيزها قد أثمرت عن خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الهوية الزراعية للبلاد.
أمينة أردوغان تعلن طرح منتجات مشروع "البذور المحلية ميراثنا" للبيع بأسواق التعاونيات الزراعية
أمينة أردوغان تعلن طرح منتجات مشروع "البذور المحلية ميراثنا" للبيع بأسواق التعاونيات الزراعية / AA Archive
1 مارس 2025

وأضافت، اليوم السبت، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بفضل جهود مزارعينا، وخصوبة أراضينا، وإرادة شعبنا، تمكنّا من تحقيق إنجاز كبير، واليوم نرى ثمرة هذا التعاون في أسواق التعاونيات الزراعية”.

وأشارت أمينة أردوغان في تعليقها على منشور لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، بشأن بيع البذور التراثية في أسواق التعاونيات الائتمانية الزراعية في إطار مشروع "البذور المحلية تراثنا"، إلى أن طرح هذه البذور للبيع في أسواق التعاونيات الزراعية يُعَدّ دليلاً قوياً على التزامنا حماية أراضينا وهويتنا.

كما وجّهت الشكر إلى كل من أسهم في هذا الإنجاز الذي يعكس التزاماً بالطبيعة، والصحة، والإنتاج المحلي، والمستقبل.

في سياق متصل، أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي عن طرح "بذور الأجداد" المسجلة للبيع في 300 فرع من فروع التعاونيات الزراعية في جميع أنحاء تركيا.

وأشار إلى أن مشروع "البذور المحلية تراثنا" الذي بدأ تحت رعاية السيدة أمينة أردوغان، قد نجح في جمع ما يقرب من 1000 نوع من “بذور الأجداد” من مختلف مناطق البلاد، مع تسجيل 37 نوعاً منها حتى الآن، ومن المخطط زيادة هذا العدد إلى 49 نوعاً في الأشهر القليلة المقبلة.

مصدر:TRT Arabi
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