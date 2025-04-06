الحرب على غزة
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الأمم المتحدة تحذّر من نفاد الإمدادات الإنسانية في غزة وتعلن إغلاق جميع مخابزها بالقطاع
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن قلقها من اقتراب نفاد الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة جراء دخول الإغلاق الإسرائيلي للمعابر شهره الأول، معلنة إغلاق جميع المخابز الـ25 التي تدعمها في القطاع.
الأمم المتحدة تحذّر من نفاد الإمدادات الإنسانية في غزة وتعلن إغلاق جميع مخابزها بالقطاع
دخل فلسطينيو غزة أولى مراحل المجاعة جراء العدوان والحصار الإسرائيلي / Reuters
6 أبريل 2025

وقال برنامج الأغذية العالمي، في منشور على منصة إكس، إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة "يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين".

وأشار إلى أن "الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25% أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص".

ويدعم برنامج الأغذية العالمي 25 مخبزاً، موزعين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق منشور لرئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة أمجد الشوا، على منصة فيس بوك.

وساهمت هذه المخابز في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى فقراء.

ومع توقف المخابز، يتخوف فلسطينيو غزة الذين دخلوا أولى مراحل المجاعة الشهر الماضي، من عدم توفير الخبز لأطفالهم في ظل انعدام وصول المساعدات الغذائية إليهم.

في السياق ذاته، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في منشور على منصة إكس اليوم الأحد: "مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع".

وشددت الأونروا على أن "فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات، إلا أن المخزون آخذ في النفاد، والوضع يزداد سوءاً"، مطالبة "بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وسبق وحذرت مؤسسات حقوقية وحكومية وأممية من تداعيات استمرار تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع ودخول الفلسطينيين في حالة من الجوع الحاد.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصّلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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