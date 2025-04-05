سياسة
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زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن.. وملف غزة وإيران والرسوم الجمركية على رأس أجندته
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملف غزة وإيران والرسوم الجمركية، مع الإدارة الأمريكية خلال زيارته المحتملة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل.
زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن.. وملف غزة وإيران والرسوم الجمركية على رأس أجندته
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
5 أبريل 2025

ونقل "أكسيوس" عن 4 مصادر مطلعة (لم يسمّها) قولها إن نتنياهو يريد التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ضرب منشآت إيران النووية إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى حل مع طهران. وأضاف الموقع أن نتنياهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي-إيراني "منخفضة للغاية".

وكان ترمب أمهل إيران شهرين من أجل اتفاق نووي جديد، وحذرها من عواقب رفضها التفاوض على العرض الجديد. لكن طهران ردت بأن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، وأنها لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، ذكر "أكسيوس" أن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيفن ويتكوف قد يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفياً مع نتنياهو الوضع في غزة وإصرار واشنطن على تحرير المحتجزين، وملف الرسوم الجمركية، كما أكد روبيو لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

والأحد الماضي، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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