وفي بيانات لوزارات خارجيتها، عدت هذه الدول الاعتداءين "انتهاكا سافرا" للقانون الدولي الإنساني، ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة وإجبارها على وقفها.

وشملت الدول المنددة بالاعتداءين كلا من قطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان واليمن والأردن والعراق.

ومساء الخميس، قال جهاز الدفاع المدني بغزة إن 31 فلسطينيا استشهدوا فيما فقد 6 آخرون، وأُصيب أكثر من 100 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين بمدينة غزة شمال شرق القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي مستودعا للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج بمدينة رفح جنوبي القطاع، ودمرت ما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين، وفق بيان رسمي من الرياض لم يوضح تاريخ القصف.

وأدانت قطر بـ"أشد العبارات" الاعتداءين الإسرائيليين وعدتهما "انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني"، وشددت "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية (في قطاع غزة) وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

وأعربت السعودية عن "إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم"، كما أدانت "استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها للمستودع التابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في رفح".

وشددت على أن "غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كذلك، أعربت الكويت عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للاعتداءين على مدرسة دار الأرقم والمستودع السعودي في رفح، وعدت ذلك "انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكدت أن مثل هذه الاعتداءات "تعد دليلا على غياب آليات المحاسبة الدولية"، وشددت على "موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين".

وفي مسقط، أعربت سلطنة عُمان عن "إدانتها للعدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وما يرافقه من استهداف متعمد للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك قصف مدرسة دار الأرقم وتدميرُ مستودع سعودي للمستلزمات الطبية والإغاثية".

وجددت السلطنة "مناشدتها المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي".

على النحو ذاته أكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، أن "استمرار عملية التدمير الممنهجة لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، يمثل تهديدا وتصعيدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين، ويعيق الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة".

وجددت الخارجية اليمنية دعوتها المجتمع الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

وفي عمان، قال الأردن إنه "يدين بأشد العبارات" الاعتداءين، وعدهما "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وأكد "رفضه المطلق واستنكاره الشديد لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، ومواصلة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين".

واعتبر ذلك "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

وفي بغداد، أعرب العراق عن "إدانته واستنكاره الشديدين" لمجزرة مدرسة دار الأرقم، كما "أدان بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

إدانة إسلامية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بمدينة غزة عبر قصف مدرسة تؤوي نازحين، وتدميرها مستودعا طبيا سعوديا بالقطاع.

وفي بيان، حثت المنظمة الدول على اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، بما يشمل عقوبات اقتصادية، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك وفق الفصل السابع، الذي يسمح باستخدام القوة لفرض الإيقاف الفوري والشامل لإطلاق النار بغزة.

وقالت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة، إنها "تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية والتي كان آخرها قصف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في مدينة غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى".

وأضافت أنها "تدين بشدة كذلك تدمير قوات الاحتلال لمستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة، واعتبرت المنظمة، الاعتداءين "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأكدت على "ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع (الذي يسمح باستخدام القوة) لفرض الإيقاف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما طالبت المجلس بـ"إعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

والأحد الماضي، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.