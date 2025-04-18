وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة، وداهمت عدة منازل في الجبل الشمالي، واعتقلت شابين فلسطينيين.

وأمس الخميس، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة أوصرين جنوبي نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أسفر عن اندلاع مواجهات في المنطقة، وفق "وفا".

ولاحقاً، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) "باستشهاد الفتى جهاد أدهم عبد الله عديلي (17 عاماً)، والشاب سيف غسان جبر عديلي (19 عاماً) برصاص الاحتلال، قرب بلدة أوصرين" جنوبي نابلس.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال في وقت سابق من اليوم، إن طواقمه في نابلس "تعاملت مع إصابة برصاص حي في الركبة لشاب (20 عاماً) نتيجة إصابته في بلدة أوصرين، وجرى نقله إلى المستشفى".

وفي جنين (شمال)، يتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها لليوم 88 على التوالي، مخلفاً 38 شهيداً وعشرات الإصابات والمعتقلين.

وقالت مصادر محلية، مساء أمس الخميس، إن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين، وأطلق جنود الاحتلال الغاز السام بشكل كثيف في محيطها.

ونقلت "وفا" عن رئيس بلدية جنين محمد جرار، قوله، إن جيش الاحتلال اقتحم، مساء أمس الخميس، منزله في حي الجابريات، وفتشوه ودمروا محتوياته، وسرقوا من داخله مصاغاً ذهبياً ومبلغاً من المال، قبل اعتقال نجله وهو طالب في الثانوية العامة.

في السياق، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ82 على التوالي، ولليوم الـ69 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر، شمل مداهمات واعتقالات وتنكيلاً بالمواطنين.

وقالت “وفا” إن قوات الاحتلال صعدت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، من اعتداءاتها على المواطنين ومنازلهم في المدينة ومخيميها وضواحيها، ونفذت سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في عدة مناطق، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت.

وفي موازاة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 950 فلسطينياً، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 16 ألفاً و400 شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.