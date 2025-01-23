وأقلعت الطائرة، التي تحمل الرمز "TK 0846"، من مطار إسطنبول بعد أن جرى تجهيز الركاب للإجراءات اللازمة من تذاكر وجوازات سفر. وتعد هذه الرحلة الأولى بين إسطنبول ودمشق منذ 1 أبريل/نيسان 2012 بسبب الأحداث التي عاشتها سوريا.

وأوضح بلال إكشي، المدير العام للخطوط الجوية التركية، في منشور سابق على منصة إكس، إن الشركة تعود لتنظيم رحلاتها إلى دمشق، وأوضح أنها ستنظم 3 رحلات أسبوعياً إلى دمشق اعتباراً من 23 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد انقطاع منذ سنوات.

وبحسب معلومات على الموقع الإلكتروني للشركة التركية، فإن الرحلات إلى دمشق ستنظم أيام الثلاثاء والخميس والأحد انطلاقاً من مطار إسطنبول في تمام الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (+3 ت. غ.).

كما أظهرت المعلومات أن رحلات الطيران من دمشق إلى إسطنبول ستكون بالأيام نفسها في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.