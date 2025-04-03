من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إلى بودابست إن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية قرار "جريء ويستند إلى مبادئ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو إلى المجر، فجر الخميس، في أول زيارة إلى دولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍّ من جانبه هو وبودابست للمحكمة.

ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت “الجنائية الدولية” مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضواً في المحكمة.