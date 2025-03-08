وقال بقائي إن تصريحات الوزير الأمريكي تُعد مؤشراً واضحاً على استمرار عداء السياسيين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن سياسة الضغط والترهيب ضد إيران تُعد "جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

وأكد أن الشعب الإيراني سيرد على أي ضغوط غير قانونية وغير إنسانية بالمقاومة والصمود.

وفي كلمة له في النادي الاقتصادي بنيويورك قبل أيام، تطرَّق وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى حملة "الضغط الأقصى" التي ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد إيران، وقال إنهم “أطلقوا حملة عقوبات تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار اقتصادها المتعثر بالفعل".

وأضاف: "جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيكون بداية لسياستنا الجديدة في فرض العقوبات".