سياسة
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إيران تندد بتهديدات وزير الخزانة الأمريكي بجعلها "مفلسة مرة أخرى"
نددت طهران بتصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن بلاده "ستجعل إيران مفلسة مرة أخرى". جاء ذلك في بيان، أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الجمعة.
إيران تندد بتهديدات وزير الخزانة الأمريكي بجعلها "مفلسة مرة أخرى"
إيران تندد بتصريحات لوزير الخزانة الأمريكي تهدد بجعلها "مفلسة مرة أخرى" / AA
8 مارس 2025

وقال بقائي إن تصريحات الوزير الأمريكي تُعد مؤشراً واضحاً على استمرار عداء السياسيين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن سياسة الضغط والترهيب ضد إيران تُعد "جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

وأكد أن الشعب الإيراني سيرد على أي ضغوط غير قانونية وغير إنسانية بالمقاومة والصمود.

وفي كلمة له في النادي الاقتصادي بنيويورك قبل أيام، تطرَّق وزير الخزانة الأمريكي بيسنت إلى حملة "الضغط الأقصى" التي ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد إيران، وقال إنهم “أطلقوا حملة عقوبات تهدف إلى إغلاق صناعة النفط لديها، وانهيار اقتصادها المتعثر بالفعل".

وأضاف: "جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيكون بداية لسياستنا الجديدة في فرض العقوبات".

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