وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (11 صباحاً بتوقيت غرينتش)، على أن تُغلق الساعة الثامنة مساءً، فيما يُتوقع إعلان النتائج خلال الليل.

وقال رئيس وزراء غرينلاند المنتهية ولايته ميوت إيغده، زعيم حزب "إنويت أتاكاتيجيت" اليساري البيئي، الاثنين، إن "بلادنا في عين العاصفة".

وأوضح في مقطع فيديو على فيسبوك: "العالم الخارجي يراقبنا من كثب، وقد رأينا مؤخراً إلى أي مدى يحاولون التأثير على بلدنا".

وتركزت الحملة الانتخابية على مسائل الصحة والتعليم والاقتصاد، ومستقبل العلاقات مع الدنمارك التي لا تزال، رغم الحكم الذاتي الممنوح للمستعمرة السابقة منذ عام 1979، تمسك بالقرار في المسائل السيادية مثل الخارجية والدفاع.

وعلى غرار الأكثرية الساحقة من السكان، تنادي كل الأحزاب الرئيسية بالاستقلال، لكنّ مواقفها تتباين حيال الجدول الزمني اللازم اعتماده لبلوغ هذا المطلب.

وترغب جهات في غرينلاند في الاستقلال عن الدنمارك بأسرع وقت، بينها حزب "ناليراك" المعارض الرئيسي، فيما تربط جهات أخرى هذا الجدول بالتقدم الاقتصادي في الجزيرة، مثل المكونين في الائتلاف المنتهية ولايته "إنويت أتاكاتيجيت" و"سيوموت"، (ديموقراطيون اشتراكيون).

وبعد أن طرح شراء غرينلاند خلال ولايته الأولى، في فكرة قوبلت برفض شديد من سلطات الدنمارك وغرينلاند، عاود ترمب خلال الأشهر الأخيرة تأكيد رغبته في وضع اليد، وبالقوة إنْ لزَمَ، على المنطقة التي يعدها مهمة للأمن الأمريكي في مواجهة روسيا والصين.

وقد وعد الرئيس الأمريكي مجدداً ليل الاثنين-الثلاثاء عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" بالأمن والازدهار لمواطني غرينلاند الذين يرغبون في "أن يكونوا جزءاً من أعظم أمة في العالم".

وحسب استطلاع للرأي نُشر في يناير/كانون الثاني الماضي، يرفض نحو 85% من سكان غرينلاند هذا الاحتمال.