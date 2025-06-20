ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، قدّر رام عميناح، المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التكلفة المباشرة للحرب ارتفعت خلال الأيام الأخيرة من 5.5 إلى 9.5 مليار شيكل.

ويعتمد هذا التقدير على أن صاروخ الاعتراض من طراز "حيتس 3" (Arrow 3) يكلّف نحو 10 ملايين شيكل، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق أكثر من ألف صاروخ اعتراض منذ بدء التصعيد.

ونقلت "كلكليست" عن عميناح أن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار الجسيمة في البنية التحتية المدنية، ولا الخسائر غير المباشرة الناتجة عن توقّف النشاط الاقتصادي، وهي عوامل تُعدّ ذات أثر كبير في الناتج المحلي.

ويُقسّم عميناح التكاليف إلى نفقات دفاعية تشمل الصواريخ الاعتراضية (بما فيها غير الناجحة)، وقد نُفذ نحو 20% منها من جيوش أجنبية مثل الجيش الأمريكي، ونفقات هجومية تضم ساعات الطيران والذخائر، إذ تبلغ تكلفة الطلعة الجوية الواحدة للطائرات القتالية نحو 25 ألف دولار، وتصل تكلفة الذخيرة الواحدة إلى نحو 500 ألف دولار.

ويؤكد عميناح أن جيش الاحتلال تجاوز حاجز ألف صاروخ اعتراض في هذه العملية وحدها.

وتضيف الصحيفة أن التكاليف البشرية، وخصوصاً ضمن قيادة الجبهة الداخلية، تشكل عبئاً إضافياً يُقدّر بنحو 100 مليون شيكل يومياً، وهي تكلفة تتجاوز نظيرتها في عملية "سيوف من حديد" على غزة، التي بلغت حينها 80 مليون شيكل يومياً.

وأكد عميناح أن هذه التقديرات لا تشمل الأنشطة العسكرية الجارية في قطاع غزة أو غيرها من الجبهات، بل تنحصر فقط في التكلفة المترتبة على العملية.

كما أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري حالياً مشتريات خاصة لمعدات تقنية وتشغيلية حساسة، لم تُكشف تفاصيلها، لكنها تفرض أعباء مالية إضافية بحكم طبيعة المواجهة.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن زفي إكشتاين، رئيس "معهد أهارون للسياسات الاقتصادية" في جامعة رايخمان، أن تكلفة الحرب اليومية على إيران تتجاوز بكثير نظيراتها في غزة أو جنوب لبنان، مرجعاً ذلك إلى الذخائر التي تمثل القسم الأكبر من النفقات العسكرية.

وقدّر المعهد، بحسب الصحيفة، أن استمرار الحرب لمدة شهر واحد قد يكلّف إسرائيل نحو 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإنفاق العسكري ارتفع بشكل واضح منذ بداية المواجهة، رغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يدخل بعد في حالة ركود.

ورغم التوتر والتصعيد، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن الأسواق الإسرائيلية واصلت ارتفاعها، وسجلت أرقاماً قياسية يوم الأربعاء، متجاوزة مؤشرات السوق الأمريكية، ما يعكس، بحسب محللين، ثقة المستثمرين بأن إسرائيل ستتمكن من إنهاء الحرب لمصلحتها، كما أظهرت مرونة اقتصادية خلال 20 شهراً من الحرب على غزة.

لكن على الجانب الآخر، تتزايد الأضرار في الداخل الإسرائيلي. وتنقل الصحيفة عن المهندس إيال شاليف، المكلّف تقييم الأضرار، أن الدمار الناجم عن الصواريخ الإيرانية غير مسبوق منذ عقود، مشيراً إلى أن مئات المباني دُمّرت أو تضررت بشكل كبير، ما يستدعي مئات الملايين من الدولارات لإعادة الإعمار. وقدّر شاليف تكلفة إصلاح ناطحة سحاب واحدة حديثة البناء في تل أبيب بعشرات ملايين الدولارات.

وفي مؤشر إضافي على عمق الأزمة، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن أكثر من 5000 شخص جرى إجلاؤهم من منازلهم بسبب الضربات الإيرانية، ويجري الآن إيواؤهم في فنادق على نفقة الدولة. كما تعرّضت أكبر مصفاة نفط في شمال إسرائيل لهجومين، ما أدى إلى توقفها عن العمل ومقتل ثلاثة من موظفيها، بحسب الصحيفة.

وقال درور ليتفاك، الرئيس التنفيذي لشركة ManpowerGroup Israel، إن بعض العاملين في القطاعات الحساسة أو الحيوية طُلب منهم عدم الحضور إلى أماكن عملهم في الأيام الأخيرة، وسط خشية من استهداف مباشر لهذه المنشآت.

وفي ظل استمرار الضربات، قدّرت "وول ستريت جورنال" أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة إعمار تصل إلى 400 مليون دولار على الأقل، في وقت يُتوقع فيه أن تتسارع وتيرة الخسائر ما لم تُوقف الحرب قريباً.

تفاقم العجز وتضخم النفقات

في ما يخص التأثيرات المالية المباشرة للحرب، يُبرز رام عميناح، المستشار المالي السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "كلكليست" الاقتصادية، أن احتساب تكلفة الحرب يجري بمنهج مختلف كلياً عن الطريقة المعتمدة في الموازنات العامة.

فبينما تُسجّل النفقات في الموازنات التقليدية عند لحظة الشراء، تُسجّل نفقات الحرب فقط عند الاستخدام الفعلي، أي "عندما يُطلق النار"، على حد تعبيره.

وتشير "كلكليست" إلى أن هذه الحرب، التي انطلقت وسط افتراضات بانتهاء الحرب في غزة في الربع الأول من 2024، أجبرت وزارة الدفاع على تعديل ميزانيتها من 120 إلى 135 مليار شيكل. ومع امتداد القتال في غزة واندلاع المواجهة مع إيران، قفزت التقديرات إلى 160 مليار شيكل، وسط توقعات بأن تصل ميزانية الدفاع في عام 2025 إلى 200 مليار شيكل على الأقل.

ويعلّق عميناح قائلاً: "لا يوجد هنا مجال للسؤال، هذا أمر محسوم".

ويحذّر التقرير من أن وزارة الدفاع لا تملك فعلياً مصادر تمويل كافية لتغطية هذه التكاليف داخل ميزانية 2025، ما سيجعل من التزام هدف العجز البالغ 4.9% من الناتج المحلي أمراً مستحيلاً، بحسب عميناح. ويتوقّع أن تتجاوز الحكومة الإسرائيلية سقف الإنفاق وحدود الدين العام بشكل واضح.

وفي تصريح لافت نقله تقرير "كلكليست"، يقول عميناح: "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يكثر من تكرار عبارة أن -ما يجري استثنائي- كررها سبع مرات. لكن عندما يتحول الروتين إلى استثناء، فلا يعود هناك ما يُسمى استثناء".

ويضيف التقرير أن الدين العام الإسرائيلي بلغ حالياً 1.3 تريليون شيكل، في حين يُتوقّع أن ترتفع مدفوعات الفوائد إلى 57 مليار شيكل هذا العام، مقارنة بـ50 ملياراً في العام الماضي.

وتعود هذه القفزة في تكلفة خدمة الدين إلى عاملين اثنين، بحسب "كلكليست": ارتفاع حجم الدين العام بحد ذاته، ما يزيد من المبلغ الواجب دفعه على شكل فوائد، وصعود أسعار الفائدة عالمياً، ما أدى إلى تجديد ديون كانت بفائدة 2.5% بفائدة جديدة تصل إلى 5%، ولا سيما في فئة الديون قصيرة الأجل.

ويخلص التقرير إلى أن الحرب لا تنذر فقط بتكاليف عسكرية باهظة، بل أيضاً بانفلات مالي قد يخرج عن السيطرة، ما لم تجرِ إعادة صياغة أولويات الإنفاق العام في إسرائيل.