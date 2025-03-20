جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية على حسابها الرسمي بمنصة إكس، وذلك بُعيد إعلان ألمانيا إعادة فتح سفارتها في دمشق.

وقالت الرئاسة إن "الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأسه وزيرة الخارجية السيدة أنالينا بيربوك، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي آرمين لاشيت، في قصر الشعب بدمشق".

ولم تذكر الرئاسة أي تفاصيل عن فحوى اللقاء، إلا أن زيارة الوزيرة الألمانية سوريا تعد الثانية لها بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، بعد أولى في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مبعوث ألمانيا ستيفان شنيك، في منشور عبر منصة إكس، أن بيربوك أعادت افتتاح سفارة برلين في دمشق رسمياً، بعد 13 سنة من إقفالها.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة تعيين الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.