الحرب على غزة
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رغم اقتراب إبرام الهدنة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين بغارات للاحتلال على غزة
استُشهد 43 فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ مساء أمس الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة رغم "التقدم الكبير" في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل أسرى من شأنه أن يفضي إلى إنهاء الإبادة المتواصلة للشهر السادس عشر.
رغم اقتراب إبرام الهدنة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين بغارات للاحتلال على غزة
عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة. / AA
15 يناير 2025

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتزامن مع "تقدم" مفاوضات الاتفاق المرتقب صعّد قصفه على منازل المواطنين ومراكز الإيواء خلال اليومين الماضيين.

وأفاد مصدر طبي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، باستشهاد 13 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف منزلاً لعائلة شاهين يؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون باستهداف مسيّرة إسرائيلية منزلاً لعائلة الخطيب في معسكر دير البلح، بحسب مصدر طبي.

وأضاف أن 7 فلسطينيين استُشهدوا وأُصيب آخرون في قصف إسرائيل منزلاً لعائلة نصار في مخيم 2 بالنصيرات، فيما استُشهد فلسطيني في قصف استهدف مخيم 1 في النصيرات وسط القطاع.

وتابع أن 6 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على منزلين لعائلتي الشيشنية وياسين بمخيم البريج وسط القطاع، فيما تواصل القصف المدفعي على مخيم المغازي.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق شهود عيان، عمليات نسف مبانٍ سكنية شمال مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين من عائلة الحرازين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك.

وأشار الشهود إلى استمرار عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة وفي منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وجنوب القطاع، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين استُشهدوا في غارتين على منزل وتجمع لمواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافوا أن 5 من بين هؤلاء استُشهدوا بقصف منزل في حي النصر شمال المدينة، فيما استُشهد الاثنان الآخران في قصف مسيّرة استهدف خربة العدس شمالي القطاع.

ويأتي تصعيد الجيش الإسرائيلي في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين تل أبيب وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

ويتضمن الاتفاق المحتمل ثلاث مراحل، تشمل تفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين بغزة بالأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وخطوات وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات يومية إلى القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم بما فيها مناطق شمالي القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي مدينة غزة قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين من عائلة الحرازين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك.

وأشار الشهود إلى استمرار عمليات نسف مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة وفي منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وجنوب القطاع، قال شهود عيان إن 7 فلسطينيين استُشهدوا في غارتين على منزل وتجمع لمواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافوا أن 5 من بين هؤلاء استُشهدوا بقصف منزل في حي النصر شمال المدينة، فيما استُشهد الاثنان الآخران في قصف مسيّرة استهدف خربة العدس شمالي القطاع.

ويأتي تصعيد الجيش الإسرائيلي في ساعات حاسمة يترقب فيها العالم إعلان صفقة محتملة بين تل أبيب وحركة حماس، تفضي إلى وقف الإبادة وتبادل أسرى بين الجانبين.

ويتضمن الاتفاق المحتمل ثلاث مراحل، تشمل تفاصيل تبادل المحتجزين الإسرائيليين بغزة بالأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وخطوات وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات يومية إلى القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم بما فيها مناطق شمالي القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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