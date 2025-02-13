الحرب على غزة
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ترقب لحل أزمة الأسرى في غزة
إعلام إسرائيلي يرجح حل أزمةِ الأسرَى بينَ إسرائيل وحماس.. وأردوغان يَلْتَقِي رئيسَ الوزراءِ الباكستانيَّ في إسلام آباد
دقائق الذروة / TRT Global
13 فبراير 2025

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأزمة التي نشأت في الصفقة بعد إعلان حركة حماس تعليق إطلاق سراح المحتجزين في طريقها للحل، ومن المرجح أن يتم إطلاق سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين يوم السبت المقبل. في سياق متصل، دعت حركة حماس الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى المشاركة في حراك عالمي خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، احتجاجًا على مخططات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى تهجير المواطنين من القطاع والسيطرة عليه.

من ناحية أخرى، أدانت منظمة اليونيسف أعمال العنف ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تصاعدت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية لجيش الاحتلال. ووفقًا لمسؤول أممي، فقد وصلت نسبة الاعتداءات على الأطفال إلى 200 في المئة.

مصدر:TRT Arabi
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