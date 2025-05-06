اتصال هاتفي مثمر يجمع أردوغان وترمب. ناقشا فيه العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، وملف سوريا، والحرب الروسية-الأوكرانية.

شركات طيران تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون، في حادثة أقرت بها السلطات الإسرائيلية لأول مرة.

في أول زيارة له إلى أوروبا.. الشرع يلتقي ماكرون في باريس غدا، والأخير "سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".