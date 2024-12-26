مباحثات تركية روسية حول الأوضاع في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في سوريا، مشدداً على ضرورة منع استهداف المدنيين، وأكد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية.

تركيا تتابع آخر المستجدات في كوريا الجنوبية

ذكرت السفارة التركية في سيول في منشور لها أنها تتابع عن كثب التطورات الجارية في كوريا الجنوبية، وأوصت السفارة المواطنين الأتراك في سيول بتوخي الحذر، وذلك في ظل إعلان الرئيس الكوري الجنوبي عن الأحكام العرفية في البلاد.

الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان خمس مرات في اليوم

أفاد حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان الواقع شمالي قطاع غزة، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المستشفى للمرة الخامسة خلال يوم واحد، مشيراً إلى أن الاحتلال يركز استهدافه على الفرق الطبية.

PKK الإرهابي يقصف جرابلس.. والمعارضة السورية تصل إلى مشارف حماة

يتهم تنظيم PKK الإرهابي بقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في هجوم على مدينة جرابلس، وذلك تزامناً مع وصول المعارضة السورية إلى مشارف مدينة حماة.

باريس سان جيرمان يكذب تفاوضه مع محمد صلاح

وسط غموض يحيط بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، نفى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بشكل قاطع وجود أي مفاوضات بين النادي واللاعب، في وقت تزداد فيه التكهنات حول رحيل صلاح عن ليفربول.