تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان يؤكد دعم تركيا المستمر لعملية إرساء السلام والاستقرار بين الصومال وإثيوبيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال وعدداً من القضايا الإقليمية والعالمية.
أردوغان يؤكد دعم تركيا المستمر لعملية إرساء السلام والاستقرار بين الصومال وإثيوبيا
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الصومالي في أنقرة / AA
27 مارس 2025

واستقبل الرئيس أردوغان نظيره الصومالي عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، وبعد التقاطهما صوراً تذكارية، انتقل الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان أوضح خلال اللقاء أن تركيا تولي أهمية للسلام والأمن وسلامة أراضي الصومال، وأن الدعم المقدم لعملية إرساء السلام والاستقرار الدائمين مع إثيوبيا سيستمر دون انقطاع.

وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسوية أزمة استمرت نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي، شرقي القارة.

وأكد أن التعاون الوثيق مع الصومال في مكافحة الإرهاب سيزداد، وأن تركيا تقف دائماً إلى جانب الشعب الصومالي في وجه الإرهاب.

وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين تركيا والصومال في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع.

وحضر اللقاء كل من وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us