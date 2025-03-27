واستقبل الرئيس أردوغان نظيره الصومالي عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، وبعد التقاطهما صوراً تذكارية، انتقل الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان أوضح خلال اللقاء أن تركيا تولي أهمية للسلام والأمن وسلامة أراضي الصومال، وأن الدعم المقدم لعملية إرساء السلام والاستقرار الدائمين مع إثيوبيا سيستمر دون انقطاع.

وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسوية أزمة استمرت نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي، شرقي القارة.

وأكد أن التعاون الوثيق مع الصومال في مكافحة الإرهاب سيزداد، وأن تركيا تقف دائماً إلى جانب الشعب الصومالي في وجه الإرهاب.

وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين تركيا والصومال في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع.

وحضر اللقاء كل من وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.



