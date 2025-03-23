الحرب على غزة
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الكرملين: اتصال بوتين وترمب قد يمهّد للقاء مباشر
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن الكرملين أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب كان "خطوة نحو لقاء مباشر".
الكرملين: اتصال بوتين وترمب قد يمهّد للقاء مباشر
الرئيس الأمريكي ترمب ونظيرة الروسي بوتين / Reuters
23 مارس 2025

وأضاف الكرملين أن المحادثات الروسية-الأمريكية المقررة في الرياض غداً الاثنين ستكون أيضاً خطوة مماثلة.

والثلاثاء، بحث ترمب مع بوتين التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف.

وعقب الاتصال أعلن الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال أنه اتفق مع نظيره الروسي على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان في نفس اليوم أن بوتين وترمب اتفقا على مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن بوتين رحّب بمقترح ترمب بشأن امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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