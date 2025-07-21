الولايات المتحدة
2 دقيقة قراءة
أكسيوس: إدارة ترمب قلقة من نتنياهو بعد التصعيد العسكري في سوريا وغزة وتصفه بـ"المجنون"
أفاد موقع أكسيوس بأن إدارة ترمب شهدت توتراً متزايداً بسبب تصرفات نتنياهو، خصوصاً بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا وقصف كنيسة في غزة وقتل فلسطيني أمريكي على يد مستوطنين.
أكسيوس: إدارة ترمب قلقة من نتنياهو بعد التصعيد العسكري في سوريا وغزة وتصفه بـ"المجنون"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
21 يوليو 2025

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حالة من القلق المتزايد موجودة داخل البيت الأبيض حيال ما وصفوه بـ"الاندفاع المفرط" من نتنياهو، مؤكدين أن تصرفاته قد تقوض الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال أحد المسؤولين: “نتنياهو يتصرف كمجنون يقصف كل شيء طوال الوقت"، محذراً من أن ذلك قد يضر بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المنطقة.

كما أشار مسؤول آخر إلى أن قصف كنيسة في غزة الأسبوع الماضي دفع ترمب للاتصال بنتنياهو شخصياً ومطالبته بتوضيحات، مضيفاً وجود شعور متزايد بأن الأمور تتغير يومياً بطريقة مزعجة.

وأوضح مسؤول ثالث أن إدارة ترمب بدأت تنظر إلى نتنياهو على أنه "طفل لا يطيع"، في إشارة إلى سلوكه غير المنضبط في التدخلات العسكرية، لا سيما في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قصفت يوم الثلاثاء، قافلة دبابات تابعة للجيش السوري كانت متجهة إلى مدينة السويداء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين مليشيات درزية ومسلحين من قبائل بدوية. وأفادت إسرائيل بأن القافلة اخترقت منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن الجيش السوري شارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما نفته دمشق.

وفي اليوم التالي، واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري عبر قصف مقر القيادة العسكرية السورية ومواقع قرب القصر الرئاسي، ما أثار استياء كبيراً داخل البيت الأبيض. وقال أحد المسؤولين: "القصف فاجأ الرئيس ترمب، الذي لا يرغب في رؤية قنابل تُسقط على بلد يسعى لتحقيق السلام فيه".

ونقل تقرير أكسيوس عن أحد المسؤولين الأمريكيين: "الأجندة السياسية لبيبي تؤثر في قراراته العسكرية، وقد تكون لها عواقب وخيمة على المدى البعيد"، مضيفاً: "الإسرائيليون لا يدركون الضرر الذي ألحقوه بعلاقتهم مع البيت الأبيض".

وأشار التقرير كذلك إلى أن مقتل المواطن الفلسطيني-الأمريكي سيف مصلط على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أدى إلى موجة انتقادات داخل واشنطن، حتى من شخصيات معروفة بدعمها لإسرائيل مثل السفير السابق مايك هاكابي، الذي وصف الحادث بـ"العمل الإرهابي" وطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه التوترات ليست الأولى من نوعها بين ترمب ونتنياهو، لكن هذه المرة تأتي في سياق أكثر تعقيداً.. وبينما كان نتنياهو يراهن على استمرار دعم ترمب له، فإن صبر الإدارة الأمريكية وربما نفوذ نتنياهو داخل البيت الأبيض باتا على المحك.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us