ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حالة من القلق المتزايد موجودة داخل البيت الأبيض حيال ما وصفوه بـ"الاندفاع المفرط" من نتنياهو، مؤكدين أن تصرفاته قد تقوض الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال أحد المسؤولين: “نتنياهو يتصرف كمجنون يقصف كل شيء طوال الوقت"، محذراً من أن ذلك قد يضر بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المنطقة.

كما أشار مسؤول آخر إلى أن قصف كنيسة في غزة الأسبوع الماضي دفع ترمب للاتصال بنتنياهو شخصياً ومطالبته بتوضيحات، مضيفاً وجود شعور متزايد بأن الأمور تتغير يومياً بطريقة مزعجة.

وأوضح مسؤول ثالث أن إدارة ترمب بدأت تنظر إلى نتنياهو على أنه "طفل لا يطيع"، في إشارة إلى سلوكه غير المنضبط في التدخلات العسكرية، لا سيما في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل قصفت يوم الثلاثاء، قافلة دبابات تابعة للجيش السوري كانت متجهة إلى مدينة السويداء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين مليشيات درزية ومسلحين من قبائل بدوية. وأفادت إسرائيل بأن القافلة اخترقت منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وأن الجيش السوري شارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما نفته دمشق.

وفي اليوم التالي، واصلت إسرائيل تصعيدها العسكري عبر قصف مقر القيادة العسكرية السورية ومواقع قرب القصر الرئاسي، ما أثار استياء كبيراً داخل البيت الأبيض. وقال أحد المسؤولين: "القصف فاجأ الرئيس ترمب، الذي لا يرغب في رؤية قنابل تُسقط على بلد يسعى لتحقيق السلام فيه".

ونقل تقرير أكسيوس عن أحد المسؤولين الأمريكيين: "الأجندة السياسية لبيبي تؤثر في قراراته العسكرية، وقد تكون لها عواقب وخيمة على المدى البعيد"، مضيفاً: "الإسرائيليون لا يدركون الضرر الذي ألحقوه بعلاقتهم مع البيت الأبيض".

وأشار التقرير كذلك إلى أن مقتل المواطن الفلسطيني-الأمريكي سيف مصلط على يد مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أدى إلى موجة انتقادات داخل واشنطن، حتى من شخصيات معروفة بدعمها لإسرائيل مثل السفير السابق مايك هاكابي، الذي وصف الحادث بـ"العمل الإرهابي" وطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه التوترات ليست الأولى من نوعها بين ترمب ونتنياهو، لكن هذه المرة تأتي في سياق أكثر تعقيداً.. وبينما كان نتنياهو يراهن على استمرار دعم ترمب له، فإن صبر الإدارة الأمريكية وربما نفوذ نتنياهو داخل البيت الأبيض باتا على المحك.