تركيا
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وزير التجارة التركي يزور الإمارات الاثنين لبحث التعاون التجاري والاستثماري
من المقرر أن يزور وزير التجارة التركي، عمر بولاط، العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم غد الاثنين، إذ يلتقي خلالها مسؤولين من دولة الإمارات.
وزير التجارة التركي يزور الإمارات الاثنين لبحث التعاون التجاري والاستثماري
وزير التجارة التركي عمر بولاط / Others
6 أبريل 2025

وحسب مصادر في وزارة التجارة التركية، سيشارك الوزير بولاط في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر السنوي للاستثمار (AIM) خلال الزيارة. ومن المتوقع أن يلقي الوزير كلمة افتتاحية في جلسة القادة التي ستكون بعنوان "الاستثمار الأجنبي محفّزاً للوحدة العالمية".

كما سيعقد بولاط اجتماعاً ثنائياً مع رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، رستم مينيخانوف، لبحث قضايا التجارة الثنائية والاستثمار والمقاولات، كما سيستقبل الوزير التركي داوود الشزّاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاستثمار.

ووفق المصادر، سيشارك بولاط مع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، في اجتماع الدورة الثانية للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات (JETCO)، كما سيشاركان في اجتماع الدورة الأولى للجنة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وخلال هذه الاجتماعات، ستجري مناقشة عديد من القضايا ذات الصلة، مثل التجارة الثنائية، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (KEOA)، الاستثمار والمقاولات، تمويل التجارة، قطاعات الخدمات، الجمارك، التحول الأخضر، والتعاون في الدول الثالثة.

كما سيعقد بولاط لقاء مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في الإمارات، ضمن فعالية ينظمها مجلس الأعمال التركي العالمي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وكان حجم التجارة بين الإمارات وتركيا قد تجاوز 16 مليار دولار في العام الماضي، وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 44% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليار دولار.

ويسعى البلدان لرفع حجم التجارة بينهما إلى 40 مليار دولار خلال خمس سنوات، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (KEOA) التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2023.

وحتى الآن، نفذت شركات المقاولات التركية 149 مشروعاً في الإمارات، بلغت قيمتها الإجمالية 17.7 مليار دولار، وتحتل الإمارات المرتبة العاشرة من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.

مصدر:TRT Arabi
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