الحرب على غزة
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الاحتلال يفرج عن أسرى فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة
أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بشكل مفاجئ عن عدد من الأسرى الفلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة، إذ وصل عدد منهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع بحالة مزرية.
الاحتلال يفرج عن أسرى فلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن قرابة 80 أسيراً من قطاع غزة بشكل مفاجئ ووصول عدد منهم لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع / Reuters
10 أبريل 2025

وأفاد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس" على قناته في تليغرام، "بوصول عدد من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

ونشر المكتب أسماء عشرة من الأسرى المفرج عنهم، ومعظمهم مسنون، كما نشر صورة أحدهم، مشيراً إلى أنه "لا يقوى على الحركة وعليه آثار تعذيب واضحة".

وكانت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن "قرابة 80 أسيراً فلسطينياً من مختلف مناطق قطاع غزة، دخلوا القطاع صباح اليوم عبر بوابة "كيسوفيم" بالسياج الفاصل شرقي مدينة خان يونس (جنوب)".

من جانبها، ذكرت مصادر طبية أن 10 أسرى ممن أفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح (وسط) وهم في "حالة جسدية مزرية نتيجة التعذيب والظروف القاسية التي عاشوها في سجون الاحتلال".

وأوضحت المصادر أن الطواقم الطبية تجري الفحوص اللازمة للأسرى، في انتظار وصول ذويهم، مشيرة إلى أن أحدهم "وصل بحالة صعبة للغاية ولا يقوى على الحركة وعليه آثار تعذيب واضحة".

وسبق أن أفرجت قوات الاحتلال عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 18 مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


مصدر:TRT Arabi
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