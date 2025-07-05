الحرب على غزة
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"القسام" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين وقوات إنقاذ جنوبي قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، استهداف تجمّع لجنود الاحتلال وقوات إنقاذ جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين.
"القسام" تعلن قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين وقوات إنقاذ جنوبي قطاع غزة
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة / AA
5 يوليو 2025

وقالت "القسام"، في بيان نشرته اليوم السبت، إن مقاتليها "أغاروا صباح الجمعة، على تجمع لجنود وآليات العدو بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافاه بعبوتي شواظ بطريقة العمل الفدائي، وإيقاع طاقميها بين قتيل وجريح، فضلاً عن استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105".

وفور وصول قوة الإنقاذ الإسرائيلية، قالت "القسام" إنها استهدفتها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن مقاتليها رصدوا "هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات".

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وأمس الجمعة، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة الجمعة، في معركتين بجنوب وشمال القطاع.

وحسب معطيات الجيش فإنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 883 عسكرياً إسرائيلياً.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 6032 عسكرياً بينهم 2745 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتتكتم إسرائيل، وفق مراقبين، على معظم خسائرها البشرية والمادية، وتمنع التصوير وتداول الصور والمقاطع المصورة، وتحظر الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بشأن الخسائر، إلا عبر جهات تخضع لرقابتها المشددة.

مصدر:TRT Arabi
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