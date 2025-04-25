وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش لم يُجرِ اتصالاً مباشراً مع طرفَي النزاع، لكنه يتابع الوضع من كثب وبقلق بالغ.

وأدان دوجاريك الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في جامو وكشمير، داعياً باكستان والهند إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وشدّد على ضرورة تَجنُّب الطرفين أي خطوات من شأنها أن تفاقم الوضع، مؤكّداً أهمية حلّ جميع القضايا عبر الحوار الثنائي وبالوسائل السلمية.

والثلاثاء أطلق مسلحون النار على سيّاح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية للسعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع، كما وقفت منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

وأعلنت "جبهة المقاومة"، وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو، "يُدينان بشدة جميع أعمال الإرهاب (...) ويطالبان بمحاكمة مرتكبي هذا العمل الشنيع".

في المقابل أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع للجنة الأمن القومي أمس الخميس، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة معها.

وفيما أكّدَت الحكومة الباكستانية اتخاذ "إجراءات صارمة" في مواجهة "التهديدات الهندية"، قالت في بيان لمكتب رئيس الوزراء شهباز شريف إنّها ستعتبر أي محاولة من الهند لوقف إمدادات المياه من نهر السند "عملاً حربيّاً".