تركيا
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لتعزيز حضورها بالفضاء.. تركيا تعمل على إطلاق بديل وطني لنظام "GPS"
في إطار رؤيتها الطموحة للحد من التبعية التكنولوجية وتعزيز حضورها في الفضاء، تعمل تركيا على إطلاق بديل وطني لنظام التموضع العالمي "GPS".
لتعزيز حضورها بالفضاء.. تركيا تعمل على إطلاق بديل وطني لنظام "GPS"
تركيا تعمل على إطلاق بديل وطني لنظام "جي بي إس" / AP
7 أبريل 2025

ووفق معلومات "استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا 2030" التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن انتشار الأتمتة في الإنتاج الصناعي وزيادة عدد الأجهزة والأنظمة المتصلة يجلبان معهما مخاطر التهديدات السيبرانية.

وفي هذا السياق، يعد نشر تطبيقات الأمن السيبراني في القطاع الصناعي أمراً مهماً لحماية أنظمة الأتمتة الصناعية من الهجمات المحتملة وتأمين البيانات الحساسة.

ومن المتوقع أن تعمل حلول الأمن السيبراني التي سيجري تطويرها باستخدام التقنيات المحلية على زيادة أمن البنية التحتية الرقمية في تركيا وتمكينها من أن تصبح لاعباً قوياً في عملية التحول الرقمي.

ومن المرتقب أن يوفر هذا النظام لتركيا بيانات دقيقة للموقع والملاحة والتوقيت عبر أقمارها الصناعية الخاصة بوصفها بديلاً للأنظمة العالمية مثل نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

ويحمل هذا النظام على عاتقه وظائف حيوية في عديد من المجالات، ابتداء من أمن العمليات العسكرية إلى التشغيل المتواصل لشبكات الاتصالات المدنية، ومن أنظمة النقل الذكية وصولاً إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة.

وفي هذا الإطار، من المنتظر اتخاذ خطوات مثل دراسة الجدوى الأولية، وتطوير الساعة الذرية، وزيادة متانة الأنظمة الحالية، ودراسات نظام التحسين القائم على الأقمار الصناعية، وصولاً إلى إنشاء نظام تحديد مواقع إقليمي خاص بتركيا.


مصدر:TRT Arabi
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