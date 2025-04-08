سياسة
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مايكروسوفت تفصل المغربية ابتهال وموظفة أخرى بعد احتجاجهما العلني على دعم الشركة لجيش الاحتلال
فصلت شركة مايكروسوفت موظفتين، إحداهما المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، بعد احتجاجهما العلني خلال فاعليات احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، إذ عبّرتا عن اعتراضهما على تورط الشركة في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقنيات الذكاء الصناعي.
مايكروسوفت تفصل المغربية ابتهال وموظفة أخرى بعد احتجاجهما العلني على دعم الشركة لجيش الاحتلال
ابتهال أبو سعد موظفة بمايكروسوفت خلال احتجاجها ضد الشركة / AP
8 أبريل 2025

ووجَّهَت الشركة اتهامات إلى ابتهال أبو سعد بـ"سلوك غير لائق" بعد اعتراضها في أثناء تقديم الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي مصطفى سليمان لمنتجات جديدة، بحسب إعلام أمريكي نقلاً عن مجموعة تدافع عن حقوق الموظفين.

كما وجَّهَت مايكروسوفت إلى المهندسة المغربية في خطاب فصلها اتهامات بـ"سلوك غير لائق يهدف إلى إثارة الجدل وتعطيل حدث بالغ الأهمية"، فيما كان الرئيس التنفيذي للذكاء الصناعي في الشركة يستعرض منتجات جديدة في أثناء الحدث الذي شهد حضور مؤسِّسَي الشركة، بيل غيتس وستيف بالمر.

وصعدت أبو سعد، في أثناء الفاعلية نهاية الأسبوع المنصرم، إلى المسرح ووجَّهَت انتقادات حادة إلى مايكروسوفت، قائلة: "تدّعون أنكم تستخدمون الذكاء الصناعي للخير، فيما تبيعون أسلحة للجيش الإسرائيلي"، واستمرت في احتجاجها وقالت إنّ الشركة بـ"تلطخت أيديها بالدماء وتغذي هذه الإبادة في المنطقة"، قبل أن يُخرِجها رجال الأمن من القاعة.

الموظفة الثانية، فانيا أغراوال، قاطعت أيضاً جزءاً آخر من الفاعلية، وكان من المقرر أن تدخل استقالتها حيّز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان الجاري، ولكن الشركة قررت إنهاء خدمتها على الفور.

وكان هذا الاحتجاج هو الأكثر علانية، لكنه لم يكُن الأول ضد تعامل مايكروسوفت مع إسرائيل، إذ سبق أن فُصِل خمسة موظفين من الشركة في فبراير/شباط الماضي بعد احتجاجهم على عقود مماثلة.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة أسوشيتد برس أن تقنيات الذكاء الصناعي التي طورتها مايكروسوفت وشريكها أوبن إيه آي استُخدمت ضِمن برنامج عسكري إسرائيلي لاستهداف الأهداف خلال العدوان في غزة ولبنان.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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