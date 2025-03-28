أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تأشيرة الدراسة للطالبة التركية رميساء أوزتورك أُلغيت وأن الطالبة ستُرحَّل، وادّعى روبيو أن الولايات المتحدة تمنح تأشيرة الدخول كطالب، لكن في حال مشاركة الطالب في "تخريب الجامعات، وإزعاج الطلاب والاستيلاء على المباني وخلق الفوضى وغير ذلك، فإن التأشيرة تُلغى".

من جانب آخر، قال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح خلال لقائه مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن تركيا تولي أهمية للسلام والأمن وسلامة أراضي الصومال، وأن الدعم المقدم لعملية إرساء السلام والاستقرار الدائمين مع إثيوبيا سيستمر بلا انقطاع.

وفي الشأن الفلسطيني قال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي، إن الفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات السابقة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مجدداً جاهزية المقاومة لمواصلة المفاوضات بكل جدية. في المقابل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.

في تطور لاحق، استشهد أحد متطوعي "المطبخ المركزي العالمي" وأُصيب ستة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف موقعاً قرب أحد المطابخ في غزة، أثناء توزيع الوجبات.

ختاماً، أعلن الجيش السوداني السيطرة على محافظة الخرطوم بالكامل، فيما ادعت قوات "الدعم السريع" أنها لم تنسحب من مواقعها، بل أعادت تموضعها.