رداً على دعوات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال إلى إجراء انتخابات مبكرة.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد موعد إجراء انتخابات الرئاسة التركية المقررة عام ألفين وثمانية وعشرين بلا تغيير.

وقف إطلاق النار في غزة قد يجري خلال أسبوعين.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير، مشيراً إلى أن إسرائيل وحماس قد تتمكنان من التوصل إلى تحرير المحتجزين أيضاً خلال هذه الفترة.

دمشق تجدد تمسكها بوحدة سوريا، وتحذر PKK/YPG الإرهابي من تأخير تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، التي تهدف إلى إدماج المؤسسات في شمال شرقي البلاد تحت مظلة الدولة.