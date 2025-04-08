سياسة
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وسط تأكيد طهران.. ترمب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران في عمان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن محادثات "مباشرة رفيعة المستوى" ستبدأ مع إيران السبت المقبل، بشأن برنامجها النووي، فيما أكّدت إيران أن المحادثات لن تكون مباشرة وستُعقد في عمان.
وسط تأكيد طهران.. ترمب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران في عمان
وسط تأكيد طهران.. ترمب يعلن عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران في سلطة عمان / AA
8 أبريل 2025

وأشار ترمب، خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن، إلى أن الولايات المتحدة تتواصل مع الإيرانيين، مضيفاً: "سنعقد اجتماعاً مهمّاً جداً السبت ونتعامل معهم بشكل مباشر".

ولم يحدد مكان إجراء المحادثات، لكنه أكد أنها لن تكون عبر وكلاء، بل على "أعلى مستوى تقريباً".

وأعرب ترمب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، محذراً من أنه "إذا لم تكُن المحادثات ناجحة مع إيران، فأعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير، وأكره أن أقول ذلك، خطر كبير، لأنه لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وبعد ساعات، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منصة إكس، أن "إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى"، مضيفاً "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".

وكانت طهران قد رفضت إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، ووصفت الفكرة بأنها "لا معنى لها" في ظل التهديدات و"التناقضات" من إدارة دونالد ترمب.

وأعلن مسؤولون أنه من المقرر أن تعقد روسيا والصين وإيران مشاورات بشأن المسألة النووية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في موسكو.

يُذكر أن إيران وقّعت عام 2015 اتفاقاً نووياً مع مجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، بالإضافة إلى ألمانيا، يقضي بتنظيم ومراقبة أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في عام 2018، خلال الولاية الأولى لترمب، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردّاً على ذلك بدأت إيران تدريجياً بالتراجع عن التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك استئناف تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.

مصدر:TRT Arabi
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