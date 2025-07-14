سياسة
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ترمب يتعهد بإرسال صواريخ إلى الناتو لدعم أوكرانيا ويهدد روسيا برسوم جمركية إذا لم توقِف الحرب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إن الأسلحة التي سترسلها الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا ستشمل بطاريات وصواريخ باتريوت.
ترمب يتعهد بإرسال صواريخ إلى الناتو لدعم أوكرانيا ويهدد روسيا برسوم جمركية إذا لم توقِف الحرب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته / AP
14 يوليو 2025

وذكر ترمب الذي استضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق اليوم لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ترمب رداً على سؤال عما إذا كان سيرسل صواريخ باتريوت على وجه التحديد "إنها مجموعة كاملة مع البطاريات".

ولاحقاً، وفي تعليقات أدلى بها بعد إعلانه إرسال حزمة أسلحة لأوكرانيا، قال ترمب إن التجارة وسيلة "رائعة لإنهاء الحروب".

وقال ترمب في تصريحه للصحفيين: "لست راضياً عن روسيا، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا خلال 50 يوماً سنرفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 100% دون أن يقدم تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه الرسوم الجمركية، وأضاف "أنا استخدم التجارة في الكثير من الأشياء، لكنها رائعة لتسوية الحروب".

بدوره، أكد روته أهمية قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالسلاح، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع الدول الأوروبية لتجهيز حاويات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وكان ترمب نشر، الاثنين الماضي، رسائل تتضمن الرسوم الجمركية المفروضة على 14 دولة، هي تونس، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وكازاخستان، واليابان، وجنوب إفريقيا، والبوسنة والهرسك، وإندونيسيا، وصربيا، وبنغلاديش، وتايلاند، وكمبوديا، وميانمار، ولاوس.

وفي أبريل/نيسان أعلن ترمب عن رسوم جمركية واسعة النطاق ضد معظم الشركاء التجاريين، قبل أن يعلّق تنفيذ معظمها حتى التاسع من يوليو/تموز الجاري عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات.

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مصدر:TRT ARABI
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