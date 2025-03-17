وأفاد ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة متأخرة عائداً إلى واشنطن من فلوريدا: "سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء. لقد أُنجِز كثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأضاف: "نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب. قد نستطيع، وقد لا نستطيع، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً".

وعندما سُئل عن التنازلات التي تجري دراستها في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال ترمب: "سنتحدث عن الأرض. سنتحدث عن محطات الكهرباء". وتابع: "أعتقد أنه قد نوقش بالفعل كثير من هذه الأمور باستفاضة بين الجانبين، أوكرانيا وروسيا. نحن نتحدث بالفعل عن تقسيم بعض الأصول".

وقال ترمب إنّ جهوداً كبيرة بُذلت في هذا الشأن خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في فلوريدا حيث يقيم. وعاد إلى قاعدة أندروز المشتركة على مشارف واشنطن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ثم عاد إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، صرح المبعوث الخاص لترمب إلى أوكرانيا، ستيف ويتكوف، الذي التقى بوتين لساعات عدة في وقت سابق، في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الأحد، بأنه يعتقد أن "الرئيسين سيُجريان نقاشاً جيداً وإيجابياً هذا الأسبوع".

من جانبها، أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد تواصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إذ ناقشا "جوانب تنفيذ التفاهمات" التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأمريكية-الروسية في السعودية الشهر الماضي.

وصف روبيو الاتصال الهاتفي مع لافروف بأنه "واعد"، مؤكداً في تصريحاته صباح الأحد لقناة سي بي إس أنه من الصعب مناقشة وقف الحرب نهائياً ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب يأمل وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكرملين بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، محذراً من أن الروس يسعون لتحسين وضعهم في ساحة المعركة قبل أي وقف محتمل للنار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، بشرط التزام روسيا. وأعرب بوتين من جهته عن تأييده لمبدأ وقف النار، لكنه شدد على أن هناك قضايا عالقة تتطلب مشاورات إضافية مع الأمريكيين.

وتجدر الإشارة إلى أن المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا في الرياض في فبراير/شباط الماضي كانت الأولى من نوعها منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت يوم السبت بأن روبيو ناقش مع لافروف "الخطوات التالية" في المباحثات، فيما أكدت الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفقا على استمرار التواصل بينهما، دون ذكر أي تفاصيل حول وقف النار المقترح.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "الكرة في ملعب روسيا" وأن بوتين سيُضطر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا "عاجلاً أو آجلاً". وأوضح ستارمر في اجتماع مع قادة ومسؤولي الدول الحليفة لكييف أن الضغط يجب أن يستمر على موسكو لوقف الهجمات ضد أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الميدانية، أعلنت كييف عن إطلاق 90 طائرة مسيّرة روسية من طراز شاهد إيرانية الصنع على تسع مناطق أوكرانية. ومن جهة أخرى، صرح بوتين بأن اقتراح وقف النار سيكون مفيداً لأوكرانيا أولاً وليس للقوات الروسية التي "تتقدم" في عديد من المناطق، بما في ذلك منطقة كورسك.

وشهدت أوكرانيا تطورات داخلية أيضاً، إذ أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أركان الجيش أناتولي بارغيليفيتش، وعيَّن مكانه الجنرال أندرييه غناتوف، الذي كُلِّف زيادة فاعلية إدارة القوات وتطبيق قرارات القيادة العليا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.