اتصال هاتفي جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني؛ إذ أكد أردوغان على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسريع عملية إعادة الإعمار.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب عن نيته عقد اجتماع مرتقب مع الرئيس الروسي لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وقد رحب الكرملين بهذا اللقاء.

من جهة أخرى، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان وصف حزب العمال الكردستاني (PKK) كتنظيم إرهابي، مشيراً إلى تضامن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع التنظيم.